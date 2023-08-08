США не считают угрозой совместное морское патрулирование России и Китая

Совместное патрулирование кораблей ВМФ России и ВМС Китая в акватории Тихого океана не представляет угрозу США, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, «ни для кого нет ничего удивительного в том, что Китай и Россия продолжают искать пути сотрудничества».

«NORAD (Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки) и NORTHCOM (Северное командование ВС США) отслеживали их присутствие. Они находились в международных водах. Ни в какой момент времени они, согласно оценкам, не представляли угрозу»,— подчеркнул господин Райдер на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

В 2022 году вооруженные силы России и Китая провели шесть совместных военных учений, что стало максимумом за последние 20 лет. В июне 2023-го вооруженные силы двух стран провели совместное воздушное патрулирование Японского и Восточно-Китайского морей. В июле Москва и Пекин провели в акватории Японского моря военные учения «Север/Взаимодействие», а также совместное патрулирование в Тихом океане.

Лаура Кеффер