Бастрыкин изучит дело о ДТП, в котором погиб 15-летний футболист из Каневской

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела о ДТП в Брюховецком районе, в результате которого погиб 15-летний юноша. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах»,— отмечено в сообщении.

ДТП произошло 7 августа на автодороге «Краснодар — Ейск». По версии следствия, водитель грузовика Mitsubishi Fuso выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом «ГАЗ», перевозившим детскую футбольную команду из станицы Каневской. В результате ДТП погиб 15-летний мальчик, двое подростков госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В отношении 46-летнего водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемый задержан.

Наталья Решетняк

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