В Свердловской области количество вакансий за год выросло на 63%

В июле в Свердловской области было открыто 48,5 тыс. вакансий, что на 63% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Согласно исследованию hh.ru, сильнее всего выросла потребность в специалистах сферы страхования (+135%), управленцах (+116%), а также логистах и перевозчиках (+109%).

Кроме того, количество активных вакансий выросло в сферах «Административный персонал» (+96%), «Автомобильный бизнес» (+94%), «Рабочий персонал» (+87%), «Домашний, обслуживающий персонал» (+79%), «Продажи, обслуживание клиентов» (+77%), «Наука, образование» (+76%) и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+75%). Среди всех открытых в июле вакансий, 24% пришлись на рабочий персонал.

Напомним, в июле в Свердловской области вновь зафиксировали серьезную нехватку кадров. Наиболее дефицитными специалистами стали повара, фармацевты и врачи. Из-за нехватки кадров в Свердловской области вырос диапазон зарплат, который в первые месяцы лета составил от 42,1 тыс. до 91,9 тыс. руб.

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