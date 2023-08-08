Главные новости к утру 8 августа

Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд находится с визитом в Нигере. Она провела переговоры с военачальниками. Дипломат заявила журналистам, что мятежники осознают «риски для суверенитета» в случае приглашения частной военной компании «Вагнер». О ситуации в регионе

Мятежники Нигера назначили премьером экономиста Али Махамана Ламина Зейна. В 2003–2010 годах он возглавлял Минфин.

Группа сенаторов Франции направила президенту Эмманюэлю Макрону открытое письмо о провале в сотрудничестве с Африкой. По их мнению, «французская Африка» становится «военной российской Африкой, экономически китайской Африкой и дипломатически американской Африкой».

Появление на российском рынке северокорейского перестраховщика Future Re Company всерьез не повлияет на расклад сил, сообщили участники рынка «Ъ». Новый игрок предложил лишь небольшие емкости, а возможное сотрудничество вызывает много вопросов и создает дополнительные риски. Что предложила северокорейская компания

США одобрили поставку первой партии танков Abrams Украине. Вместе с ними будут отправлены боеприпасы, запчасти, топливное оборудование и ремонтные средства.

США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн, сообщили источники Reuters. Средства выделяются в рамках переоценки стоимости вооружения из прошлых пакетов. Пентагон ранее признал, что стоимость была завышена на $6,2 млрд.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон предпринял меры для снятия препятствий по экспорту российского продовольствия. Он отметил, что написал письма в банки с объяснением, что США поддерживают поставки российского зерна.

ВТБ и Газпромбанк остаются в антилидерах по достаточности капитала с одним из самых низких уровней по этому показателю, выяснил «Ъ». В 2023 году регулятор позволил не соблюдать надбавки к капиталу. Вместе с тем с 2024 года банкам придется соблюдать повышенный уровень норматива. Подробнее

Операторы мобильной связи предоставили Роскомнадзору данные по 216,7 млн абонентам, что составляет 65% от их активной абонентской базы. В 4,4% из них обнаружены нарушения (около 9,5 млн).

О предстоящих 8 августа важнейших событиях — в анонсах «Ъ».