Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Два человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Краснодаре

Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля скорой помощи и Kia Rio в Краснодаре, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла на улице Гаврилова. Предварительно установлено, что водитель спецавтомобиля двигался со стороны улицы Красной в сторону улицы Коммунаров по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками и столкнулся с легковым автомобилем.

«В результате ДТП пострадал водитель и пассажир иномарки»,— уточнили в полиции.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...