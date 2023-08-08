Два человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Краснодаре

Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля скорой помощи и Kia Rio в Краснодаре, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла на улице Гаврилова. Предварительно установлено, что водитель спецавтомобиля двигался со стороны улицы Красной в сторону улицы Коммунаров по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками и столкнулся с легковым автомобилем.

«В результате ДТП пострадал водитель и пассажир иномарки»,— уточнили в полиции.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Наталья Решетняк

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