В Приморье на материк вывезли 17 детей, застрявших на необитаемом острове

17 детей, застрявших на необитаемом острове Аскольд в Приморском крае, вывезли на материк. Все они были доставлены в поселок Дунай силами МЧС и государственной инспекции по маломерным судам, сообщила прокуратура региона.

На острове Аскольд застряли участники молодежного слета. Они находились на нем с 5 августа и не могли выехать из-за шторма. Организаторы лагеря сообщали, что с детьми находились взрослые, подготовленные к таким ситуациям. У них была вода, медикаменты, недельный запас продуктов на 50 человек, стационарная кухня, два генератора и запасы топлива на неделю

Необитаемый остров Аскольд находится в заливе Петра Великого. Не имеет регулярного транспортного сообщения с материком.

Леонид Уварчев