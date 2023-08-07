Главные новости за 7 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В Брюховецком районе Краснодарского края при столкновении грузовика и микроавтобуса, который перевозил детей на соревнования по футболу, погиб 15-летний подросток. По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель грузовика — он задержан.

В Краснодаре заключен под стражу мужчина, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки в одном из фитнес-клубов. В СМИ ранее сообщали, что он отец одного из районных судей Адыгеи.

В Туапсе задержаны четверо подозреваемых в убийстве двух мужчин в поселке Дедеркой. Все фигуранты — местные жители в возрасте от 19 до 36 лет.

Число погибших в результате массового ДТП в Темрюкском районе Кубани выросло до пяти человек. В больнице скончался еще один пассажир автомобиля Hyundai Elantra.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в полицию с требованием проверить краснодарских треш-стримеров на дискредитацию российской армии.

Аграрии Краснодарского края в нынешнем сезоне намолотили 11,3 млн тонн зерновых и зернобобовых. Повторить прошлогодний рекорд не удалось.

В Сочинском нацпарке выявили нелегальную предпринимательскую деятельность на закрытых из-за угрозы безопасности туристических маршрутах.

Энергосистема Краснодарского края и Адыгеи превысила исторический максимум 7 августа в 15:00. Рекорд составил почти 6 тыс. МВт

Жительницу Северского района подозревают в организации убийства собственного мужа и его любовницы. Киллеру она предложила 150 тыс. руб.

Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил по аналогии с улицей Чапаева проработать концепцию создания единой пешеходной зоны по улице Орджоникидзе от Красноармейской до Рашпилевской.

Из-за сильной жары в парках Краснодара 7-8 августа приостановили работу аттракционов.

На черноморских курортах Краснодарского края морская вода прогрелась до +27 °C, следует из данных регионального Гидрометцентра. Такие показатели характерны для тропических морей.

Жительница Геленджика Жанна Специальная получила титул «Миссис Россия-2023».

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