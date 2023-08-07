Подозреваемых в двойном убийстве в Туапсинском районе взяли под стражу

В Туапсинском районе четверых подозреваемых в двойном убийстве в поселке Дедеркой взяли под стражу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

По данным инстанции, местные жители в возрасте от 19 до 36 лет стали участниками конфликта на берегу реки в поселке Дедеркой. Завязалась драка, в ходе которой два оппонента подозреваемых были сильно избиты, из-за чего скончались на мете. Еще один 20-летний участник конфликта был госпитализирован.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (групповое убийство двух и более лиц).

Анастасия Донскова

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