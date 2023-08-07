Подозреваемый в смертельном ДТП с детьми в Брюховецком районе задержан

На Кубани задержали подозреваемого, который, как предполагает следствие, управлял грузовиком, въехавшим в фургон с детской футбольной командой, из-за чего погиб подросток. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 46-летний фигурант уголовного дела, возбужденного по факту происшествия, выехал на встречную полосу на автодороге в районе станицы Брюховецкой и допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ», перевозившим детей. В результате столкновения трое детей пострадали. Позднее от травм скончался 15-летний мальчик, еще двоим пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу на время расследования дела.

Анастасия Донскова

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