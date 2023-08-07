Синоптики предупредили о проливных дождях и грозах на Кубани до конца суток 7 августа

До конца суток 7 августа на Кубани ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Краснодарского ЦГМС - филиала ФГБУ Северо-Кавказское УГМС Фото: пресс-служба Краснодарского ЦГМС - филиала ФГБУ Северо-Кавказское УГМС

Погодные явления прогнозируют в юго-восточных предгорных районах региона.

По данным ГУ МЧС России, 8 августа в крае ожидается небольшая облачность. Температура воздуха во второй половине дня достигнет значений от 38 до 40 градусов. Осадков на территории региона не ожидается. Скорость ветра будет достигать 4–9 м/с с порывами до 14 м/с.

Анастасия Донскова

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