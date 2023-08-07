Главные новости за 7 августа. Воронеж, Белгород, Липецк, Орел

В белгородской Козинке два человека пострадали при наезде комбайна на взрывоопасный предмет.

Скоропостижно скончался директор воронежского АО «КБХА» Сергей Ковалев. Ему было 47 лет.

Беспилотник самолетного типа сбили в Орловской области.

Суд в Воронежской области отправил под домашний арест подозреваемую в попытке поджога военкомата.

Администрация Липецка заключила договор на комплексное развитие несмежных территорий в микрорайоне Тракторостроителей с воронежским застройщиком «ЖБИ-жилстрой».

В десяти белгородских ПВР остается 571 житель Шебекинского городского округа. За пределами Белгородчины до сих пор находятся 196 шебекинцев.

Мэрия Воронежа готовит документацию для строительства 20 многоквартирных домов в Левобережном районе.

Белгородская структура структура ГК «Эфко» — «Транспорт будущего» — станет соинвестором завода аккумуляторов для дронов.

Воронежский «Павловск неруд» вновь добивается принуждения «Трансстроймеханизации» к бесплатному ремонту дороги.

В Белгородской области задержали подозреваемого в резонансном убийстве школьницы.