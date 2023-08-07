В десяти белгородских ПВР остаются более 570 жителей Шебекинского городского округа

В пунктах временного размещения на территории Белгородской области находится 571 житель Шебекинского городского округа, вынужденно покинувший жилье из-за обстрелов со стороны Украины. Об этом на брифинге 7 августа рассказала заместитель губернатора по внутренней политике Ольга Медведева. По ее словам, в июне из-за ежедневных обстрелов на территории региона было развернуто 99 ПВР, в которых максимально единовременно находилось 7198 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Архипов, Коммерсантъ Фото: Вячеслав Архипов, Коммерсантъ

Сегодня ПВР с гражданами располагаются в основном в Белгороде и Старом Осколе, но «есть и в других муниципалитетах». «В Белгороде это одно из студенческих общежитий, которое мы смогли безболезненно вывести из образовательного процесса, а также загородные лагеря, находящиеся на территории облцентра. В Старом Осколе – муниципальная гостиница, где сегодня размещены порядка 200 жителей Шебекинского округа, также есть другие ПВР»,– отметила госпожа Медведева.

По ее данным, за пределами Белгородчины до сих пор находятся 196 шебекинцев: самое большое количество осталось в Тульской области – 121 человек, в Липецкой – 42, в Пензенской – 32, и один житель проходит лечение в стационаре во Владимирской области. Вице-губернатор напомнила, что в первые дни почти 800 шебекинцев приняли Липецкая, Владимирская, Курская, Тамбовская и Пензенская области. Сейчас в ПВР остаются в основном жители, дома которых разрушены и их необходимо строить заново.

Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов рассказал, что в муниципалитете пункт временного размещения работает в санатории «Первое мая». «Предлагаем жителям, которые работают в городе, если устраивает такой вариант, разместиться в санатории, если нет, то в Белгороде и в Старом Осколе. Также у нас есть улицы в селе Новая Таволжанка: Песчаная, Заречная, Волчанская. Там есть уцелевшие дома, но пока обстановка не позволяет разместить там наших граждан. Эту категорию жителей мы тоже отправляем в ПВР. В пунктах находятся и наши сотрудники. Они при необходимости помогают жителям добираться к месту работы и обратно. У нас два транспортных средства средней и малой вместимости в резерве»,– сообщил господин Жданов.

В ходе сегодняшнего эфира в соцсетях две женщины попросили губернатора прокомментировать цены на продукты в Шебекино. По словам одной, хлеб в них стоит от 60 руб. и выше. По словам другой, сезонные продукты продают по 128-200 руб. за килограмм. «Был бы очень вам благодарен, если бы вы назвали конкретный магазин. Потому что в целом у нас с вами много сетевых магазинов, которые контролируют цены, видим, что они не завышены. Для того, чтобы поправить тех, кто как выпишите, пытается "нажиться", мы готовы принимать участие. На всякий случай завтра пошлю контрольное управление, пройдемся еще раз. Но мы делаем эту процедуру регулярно»,— ответил Вячеслав Гладков.

Владимир Зоркий