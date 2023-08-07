В Краснодаре с начала года ликвидировали 169 нелегальных свалок

В Краснодаре с начала 2023 года ликвидировали 169 нелегальных свалок. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram.

«Краснодар становится чище благодаря нашему активному и плодотворному взаимодействию с городской прокуратурой, ДПС и Росприроднадзором. А главное — люди сами понимают, что платить таким нелегалам и пользоваться их "услугами" нельзя»,— говорится в сообщении.

Мэр отметил, что до конца года власти планируют ликвидировать все незаконные свалки в Калининском сельском округе.

Ранее господин Наумов заявил о необходимости ужесточить ответственность за несанкционированные вывоз и складирование мусора, а также конфисковать у собственников участки, на которых появляются стихийные свалки.

Анастасия Донскова

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