На Кубани возбудили дело по факту аварии с детьми в Брюховецком районе

В Брюховецком районе возбудили уголовное дело по факту аварии, в результате которой погиб подросток, еще двое детей получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика двигался по автодороге «Краснодар — Ейск», когда в районе станицы Брюховецкой он выехал на встречную полосу. В результате этих действий большегруз столкнулся с встречным автомобилем «ГАЗ», перевозившим детскую футбольную команду.

При столкновении травмы получили трое детей, один из которых впоследствии скончался.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) возбудили в отношении водителя грузовика.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что пострадавшим детям оказывают медицинскую помощь. В случае необходимости будут задействованы средства санавиации.

Анастасия Донскова

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