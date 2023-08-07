В Крыму начали проверку после травмирования туристки гидроциклистом

В Крыму начали проверку по факту травмирования туристки из Симферополя в Евпатории в результате столкновения с гидроциклом под управлением местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

По данным ведомства, мужчина взял гидроцикл напрокат. В результате агрессивной езды мужчина не справился с управлением и столкнулся с девушкой, плавающей на сап-борде.

«В настоящее время потерпевшая находится в больнице с двойным переломом ноги, угроза жизни отсутствует. Следствием назначены соответствующие медицинские экспертизы»,— говорится в сообщении.

В соцсетях подруга пострадавшей сообщила, что пострадавшая получила серьезную травму ноги. Девушка добавила, что взяла номер телефона наехавшего на ее подругу мужчины, но дозвониться ему не получилось. В прокуратуре Крыма отметили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Анастасия Донскова

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