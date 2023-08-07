«Яндекс Погода»: 8 августа в Черноземья будет ясно, до +32°

Во вторник на территории Черноземья ожидается преимущественно ясная и малооблачная погода, а среднесуточная температура в зависимости от региона составит от +24° до +32°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего 8 августа будет в Тамбовской области, где ожидается облачная погода и температура +32°. В Курской области также будет облачно, однако здесь отметка термометра достигнет +25°. Наиболее прохладным регионом Черноземья во вторник станет Орловская область, где несмотря на малооблачную погоду, прогнозируется температура +24°.

В остальных субъектах Черноземья 8 августа ожидается малооблачная и ясная погода: на Белгородчине температурой воздуха достигнет +26°, в Воронежской области - до +28°, в Липецкой - прогреется до +29°.