Суд в Воронежской области отправил под домашний арест подозреваемую в попытке поджога военкомата

Россошанский райсуд Воронежской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для местной жительницы, которая попыталась поджечь военкомат в городе Россошь. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на суд.

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», на прошлой неделе учительница Ольга Подунова бросила в дверь здания военкомата на Пролетарской улице бутылку с зажигательной смесью. Огонь потушили, а женщину задержали. По ее словам, из Центробанка ей сообщили о попытке хищения средств со счетов и том, что мошенник прячется в военкомате, который она и подожгла, чтобы его задержали полицейские. В управлении МВД не комментировали ситуацию.

Параллельно аналогичные происшествия произошли в нескольких городах России. Поджоги военкоматов, по данным «Ъ», устраивали жертвы телефонных мошенников, действовавших в интересах украинских спецслужб.

Владимир Зоркий