Нижегородской области уменьшили субсидии на модернизацию здравоохранения

Правительство России уменьшило субсидирование программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2023 год в 61 регионе страны. Заметнее всего размер финансирования сократили в Нижегородской области — на 230 млн руб., до 2,46 млрд руб. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

После перераспределения средств 1 млрд руб. направят на развитие здравоохранения в Донецкой (156 млн руб.) и Луганской (171 млн руб.) народных республиках, Херсонской (430 млн руб.) и Запорожской областях (267 млн руб.).

Общий объем выделенных на программу средств не изменится и составит 88,8 млрд руб.

Елена Ковалева