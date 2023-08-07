В Туапсинском районе бизнесмен организовывал морские прогулки без лицензии

В курортном поселке Лермонтово Туапсинского района была пресечена деятельность бизнесмена, устраивавшего морские прогулки без соответствующей лицензии. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Кроме того, было выявлено превышение допустимой загрузки маломерного судна пассажирами и другие нарушения.

В отношении правонарушителя были возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 14.1.2 (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии) и по ч. 1 ст. 11.8 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления). Требования гособвинителя о запрете эксплуатации маломерного судна рассмотрит суд.

Анастасия Донскова

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