Безвредное ранение

Cуд в Краснодаре отказал местному бизнесмену Павлу Воловову и его родственникам в компенсации морального вреда в размере 65 млн руб. В 2015 году в ходе конфликта в одном из ресторанов кубанской столицы предпринимателю прострелили голову, в результате чего он стал инвалидом. Уголовное дело о нападении отправлено на пересмотр в другой регион. Суд посчитал, что, так как потерпевший не умер, родственники бизнесмена на возмещение морального вреда, причиненного преступлением, претендовать не могут. Юристы считают, что таким образом Павла Воловова и его семью лишили права на компенсацию вреда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Советский районный суд Краснодара повторно отказал бизнесмену Павлу Воловову, его жене, сыну, двум дочерям, родителям и брату в компенсации морального вреда в размере 65 млн руб.

Как следует из материалов дела, в ночь на 7 ноября 2015 года между господином Волововым (исполнительным директором ООО «Модуль-Инвест») и Артуром Арутюняном (директором ООО «Метал-Сервис») в краснодарском ресторане «Наш двор» произошел конфликт, в ходе которого Павел Воловов получил ранение в голову. Перенеся множество операций, бизнесмен выжил, но стал инвалидом.

Органы предварительного расследования предъявили Артуру Арутюняну обвинение в покушении на умышленное убийство, грубом нарушении общественного порядка и хулиганстве. По версии обвинения, Артур Арутюнян с расстояния вытянутой руки прицельно выстрелил Павлу Воловову в голову из травматического пистолета. Подозреваемый вины в суде не признал и утверждал, что выстрел был непреднамеренным и произошел в ходе драки, когда у него пытались вырвать оружие из рук. Пистолет, принадлежащий Артуру Арутюняну на законных основаниях, обвиняемый достал с целью продемонстрировать оружие и при необходимости сделать предупредительный выстрел, так как посчитал, что его хотят убить.

В августе прошлого года Первомайский районный суд кубанской столицы признал Арутюняна виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ) и хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) и назначил ему четыре с половиной года исправительной колонии общего режима.

Однако, как рассказал «Ъ-Кубань» адвокат истцов Николай Чернышук, данное решение суда было отменено кассационным судом. Генеральная прокуратура РФ, которая представляет обвинение, ходатайствовала о передаче дела из Краснодарского края в другой регион. Уголовное дело было передано в Волгоград, его рассмотрение продолжается.

В ноябре 2021 года семья Павла Воловова подала исковое заявление в Советский районный суд Краснодара о взыскании с Артура Арутюняна компенсации морального вреда на общую сумму 65 млн руб.: 15 млн руб. в пользу самого потерпевшего, по 10 млн руб. — в пользу его жены, отца и матери, по 5 млн руб. в пользу его несовершеннолетнего сына, двух дочерей и брата.

В материалах дела говорится, что в результате травмы бизнесмен длительное время находился в беспомощном состоянии, не мог самостоятельно двигаться, дышать, питание осуществлялось через зонд, который был установлен в желудок. Павел Воловов перенес многочисленные оперативные вмешательства, включая трепанацию черепа в лобно-височно-теменной области, удаление острой субдуральной гематомы, пластику дефекта левых лобных, височной и теменной костей титановым имплантом и десятью винтами. Все это привело к ограничению трудоспособности потерпевшего и потере высокооплачиваемой работы, ему присвоили вторую группу инвалидности.

31 мая 2022 года районный суд отказал истцам в их требованиях о компенсации. Решение было обжаловано в Краснодарском краевом суде, который поддержал решение первой инстанции.

«Очевидно, что обвинение в совершении тяжкого преступления против жизни и здоровья предоставляет право на компенсацию морального вреда, но эту очевидность не заметили суды первой и апелляционной инстанции, что вызывает профессиональное удивление»,— отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов.

Он поясняет: отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции указал, что приговор в отношении причинителя вреда не вынесен и не вступил в законную силу, а апелляционная инстанция согласилась с этим выводом, посчитав, что иск заявлен преждевременно.

«Нюанс однако в том, что суды первой и апелляционной инстанции неправильно применили процессуальный закон. Суд первой инстанции — формально указал на рассмотрение уголовного дела, однако не приостановил рассмотрение иска о компенсации морального вреда до рассмотрения уголовного дела, имеющего преюдициальное значение, а апелляция с этим согласилась»,— комментирует господин Иванов.

Алексей Иванов считает, что иск о компенсации морального вреда нужно было направлять в суд, рассматривающий уголовное дело, то есть предъявив гражданский иск в уголовном, а не гражданском процессе.

Представители потерпевшего обжаловали решение апелляции в Четвертом кассационном суде, который постановил предыдущие решения отменить и направить дело на новое рассмотрение в Советский районный суд Краснодара. «Новое рассмотрение закончилось отказом в иске. Суд указал, что так как потерпевший не умер, то родственники претендовать на компенсацию морального вреда не могут. Решение мы будем обжаловать»,— сообщил Николай Чернышук.

Маргарита Синкевич

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram