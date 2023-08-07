Движение по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой восстановлено

Движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту, который пострадал при обстреле ВСУ 6 августа, восстановили. В настоящее время проезд разрешен только легковым машинам, сообщил в Telegram врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Сальдо Фото: Владимир Сальдо

«Движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту через пролив Тонкий восстановлено»,— написал он.

В воскресенье, 7 августа, ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. По данным Владимира Сальдо, удар был нанесен ракетами Storm Shadow.

Тат Гаспарян

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