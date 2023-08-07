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162 туалетных ершика структуре правительства Воронежской области поставит местный «Стиль»

Подчиненное правительству региона казенное предприятие «Служба управления делами Воронежской области» выбрало подрядчика для поставки 162 туалетных ершиков. Снизив начальную цену контракта в 5,5 раз, им стало местное ООО «Стиль». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Фото: Анастасия Федорова, Коммерсантъ

Фото: Анастасия Федорова, Коммерсантъ

Власти были готовы потратить на поставку ершиков не более 446 тыс. руб., но выбрали подрядчика, согласного выполнить эту работу за 81,1 тыс. руб. Всего в аукционе было десять участников, оставшиеся девять предлагали цену от равной начальной до 83,4 тыс. руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Стиль» было зарегистрировано в Воронеже в 2012 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — розничная торговля бытовыми изделиями в специализированных магазинах. 70% компании у ее генерального директора Алексея Михалева, 30% — у Ирины Селиховой. Выручка ООО в 2022 году выросла на 55% и составила 132 млн руб. (в 2021-м — 85 млн руб.), чистая прибыль увеличилась на 73% и составила 1,3 млн руб. (в 2021-м году — 770 тыс. руб.).

Изначально в документах закупки было сказано, что один ершик может стоить до 2,7 тыс. руб. «Он должен быть новым, выполнен в белом или черном цвете для установки в туалетной комнате с любым дизайном. Рукоятка и подставка товара должны быть из нержавеющей стали (для долговечности), внутренняя колба — из пластика (для дезинфекции)»,— говорилось в описании закупки.

Срок поставки туалетных принадлежностей — в течение десяти дней с момента заключения контракта. Где они будут установлены, не уточняется.

Алина Морозова

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