Еще одну улицу в Краснодаре могут сделать пешеходной

Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил по аналогии с улицей Чапаева проработать концепцию создания единой пешеходной зоны по улице Орджоникидзе от Красноармейской до Рашпилевской. Об этом глава города сообщил в своем Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Таких мест в краевой столице, несомненно, должно быть больше. Район хороший. Здесь широкие тротуары, Музыкальный театр, Выставочный зал и сквер "Дружбы народов". В результате может получиться отличная зона отдыха для наших горожан и туристов»,— написал Евгений Наумов.

Он также добавил, что такое пространство нужно планировать так, чтобы кафе и торговые точки не мешали прогулкам.

Участки улицы Чапаева сделают пешеходными с пятницы 20:00 и до конца воскресенья. Традиционно на участке от Красноармейской до Красной будут показывать свое творчество художники и мастера-ремесленники. С ближайших выходных к ним присоединятся творческие коллективы, которые будут находиться на участке от ул. Красной до ул. Рашпилевской.

Тат Гаспарян

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