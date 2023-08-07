На Кубани за год число фальшивых купюр снизилось в три раза

По итогам первого полугодия 2023 года в Краснодарском крае число поддельных купюр снизилось в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

За шесть месяцев текущего года в банковской системе края выявили 279 фальшивых банкнот. Годом ранее количество поддельных денег достигало 825 купюр. Больше всего за указанный период было выявлено поддельных пятитысячных банкнот (172 шт., или 62% от общего числа). Доля поддельных купюр номиналом 1 тыс. руб. составила 22% от общего числа (62 единицы), 2 тыс. руб. — 43 единицы (15%).

«Расплачиваться фальшивой банкнотой недопустимо, это уголовное преступление»,— отметил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Владимир Лютов.

Всего в ЮФО и регионах Северного Кавказа за указанный срок выявили 977 фальшивых купюр и шесть монет. В целом в РФ — свыше 6 тыс. единиц поддельных банкнот, что на 58% меньше, чем годом ранее (14,5 тыс. ед.).

Анастасия Донскова

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