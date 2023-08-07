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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 7 августа

Запоминающиеся кадры понедельника

Затопленная дорога в Швеции, испачканная нефтью черепаха в Таиланде и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Белен, Бразилия. Мужчина разделывает свежепойманную рыбу на рынке

Белен, Бразилия. Мужчина разделывает свежепойманную рыбу на рынке

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Герлиц, Германия. Остатки ветряной турбины

Герлиц, Германия. Остатки ветряной турбины

Фото: Jens Buettner / dpa / AP

Запорожье. Мальчик играет около противотанковых ежей на берегу Днепра

Запорожье. Мальчик играет около противотанковых ежей на берегу Днепра

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Арлов, Швеция. Мужчина выбирается из автомобиля, который застрял на затопленной кольцевой развязке

Арлов, Швеция. Мужчина выбирается из автомобиля, который застрял на затопленной кольцевой развязке

Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / AP

Пхукет, Таиланд. Морская черепаха после разлива нефтепродуктов на северо-западном побережье страны

Пхукет, Таиланд. Морская черепаха после разлива нефтепродуктов на северо-западном побережье страны

Фото: Reuters

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Белен, Бразилия. Мужчина разделывает свежепойманную рыбу на рынке

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Герлиц, Германия. Остатки ветряной турбины

Фото: Jens Buettner / dpa / AP

Запорожье. Мальчик играет около противотанковых ежей на берегу Днепра

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Арлов, Швеция. Мужчина выбирается из автомобиля, который застрял на затопленной кольцевой развязке

Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / AP

Пхукет, Таиланд. Морская черепаха после разлива нефтепродуктов на северо-западном побережье страны

Фото: Reuters

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