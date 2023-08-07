Фото дня: 7 августа

Затопленная дорога в Швеции, испачканная нефтью черепаха в Таиланде и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Белен, Бразилия. Мужчина разделывает свежепойманную рыбу на рынке Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Герлиц, Германия. Остатки ветряной турбины Фото: Jens Buettner / dpa / AP Запорожье. Мальчик играет около противотанковых ежей на берегу Днепра Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi Арлов, Швеция. Мужчина выбирается из автомобиля, который застрял на затопленной кольцевой развязке Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / AP Пхукет, Таиланд. Морская черепаха после разлива нефтепродуктов на северо-западном побережье страны Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 5 Белен, Бразилия. Мужчина разделывает свежепойманную рыбу на рынке Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Герлиц, Германия. Остатки ветряной турбины Фото: Jens Buettner / dpa / AP Запорожье. Мальчик играет около противотанковых ежей на берегу Днепра Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi Арлов, Швеция. Мужчина выбирается из автомобиля, который застрял на затопленной кольцевой развязке Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / AP Пхукет, Таиланд. Морская черепаха после разлива нефтепродуктов на северо-западном побережье страны Фото: Reuters