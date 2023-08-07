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Без осадков и до +31°С ожидается в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии до конца этой недели не прогнозируется осадков, а температурный фон сохранится значительно выше нормы. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра региона.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Так, в ночь на 8 августа столбик термометра окажется на отметке +13..+18°С, завтра днем — +23..+28°С. При этом погода окажется облачной. С середины недели минимальная температура воздуха по ночам будет в пределах +12..+17°С, а днем воздух прогреется до +26..+31°С.

По предварительному прогнозу, в выходные погода не изменится.

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