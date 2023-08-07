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В «Магните» прокомментировали информацию о перебоях с поставками воды

В сети магазинов «Магнит» из-за сезонного наплыва туристов и жары в южных регионах РФ увеличился спрос на воду. Об этом сообщает «Бизнес-журнал.Юг» со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Для удовлетворения потребительского спроса предприятие наращивает логистические мощности.

«В целом никаких перебоев и сложностей с поставками воды в магазины компании нет»,— говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы в магазинах ритейлера в Сочи и Краснодаре наблюдаются перебои с поставками воды. В компании данные сведения опровергают.

Анастасия Донскова

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