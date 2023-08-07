В Новороссийске произошел лесной пожар площадью 0,65 гектара

На территории Новороссийского лесничества произошел пожар площадью 0,65 га. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» Фото: пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»

Возгорание зафиксировано на территории Шесхарисского лесничества в квартале 47В. По данным ведомства, пожар возник из-за возгорания лесной подстилки. К тушению привлекли 28 человек и 9 единиц техники. К 14:30 огонь локализовали.

На территории Краснодарского края в период с 7 по 8 августа действует предупреждение по чрезвычайно высокой пожароопасности пятого класса. В лесах запрещено пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

Анастасия Донскова

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