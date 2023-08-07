Дело о попытке кражи 15 млн рублей у тамбовского мукомольного предприятия дошло до суда

Прокуратура Тамбовской области сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении генерального директора фирмы, обвиняемого в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Расследованием преступления занималось региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, в мае-июне 2019 года мужчина изготовил фиктивные договоры, содержащие недостоверные сведения о передаче на хранение мукомольному предприятию зерна на общую сумму свыше 15 млн руб. После этого он обратился в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательства по фиктивному договору хранения зерна пшеницы. В ходе рассмотрения дела суд установил факт отсутствия поступления зерна на хранение и признал договор мнимой сделкой.

Уголовное дело направят в Октябрьский райсуд Тамбова. По данным «Ъ-Черноземье», обвиняемым является Сергей Овчинников.

Сергей Толмачев