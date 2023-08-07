FT: британские инвесторы сократили вложения в местный ВПК, европейские — нарастили

Как сообщает Financial Times (FT), британские и европейские инвесторы по-разному оценивают перспективы военно-промышленных компаний (ВПК) Британии.

Так, согласно данным London Stock Exchange Group, инвестфонды, базирующиеся в Великобритании, сократили свои вложения в крупные оборонно-промышленные концерны страны, такие как BAE Systems, в среднем на 9% с начала 2022 года.

Правительство Великобритании считает, что препятствием для инвестиций в оборонный сектор становятся руководящие принципы в области охраны окружающей среды, социальной защиты и управления (ESG). Такого же мнения придерживается и ADS Group — торговая организация, представляющая аэрокосмическую, оборонную, охранную и космическую отрасли Великобритании.

Однако, как отмечают многие эксперты и аналитики, это объяснение никак не коррелирует с фактами. Так, например, инвесторы из ЕС, напротив, увеличили свои вложения в британские компании военного профиля на 9%, одновременно нарастив долю участия и в европейских компаниях — на 4%. При этом те же британские инвесторы увеличили вложения в базирующиеся в ЕС оборонные компании Dassault, Thales, Leonardo, Hensoldt, Rheinmetall, Saab, Safran и Airbus на 27% за тот же период, согласно данным LSE.

Линдси Стюарт, директор по исследованиям в области управления инвестициями Morningstar, заявила FT, что главная причина оттока средств британских инвесторов из британских компаний — это меньшая прибыль от вложений в них по сравнению с европейскими и американскими компаниями. Кроме того, инвесторы из ЕС и США могут быть более заинтересованы в акциях оборонных предприятий Великобритании, чем британские инвесторы, из-за слабости фунта стерлингов по отношению к евро и доллару, заявили в Morningstar.

Кирилл Сарханянц