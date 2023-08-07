Мэр Краснодара поручил электрикам готовиться к пиковым нагрузкам в жару

Глава Краснодара Евгений Наумов на аппаратном совещании поручил электрикам контролировать стабильность работы электросетей в период аномальной жары. Об этом мэр города сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Эти направления мониторим круглосуточно. Алгоритм взаимодействия с ЕДДС и ресурсниками у нас налажен. При необходимости соберем оперативный штаб», — отметил Наумов.

По его словам, данные меры необходимы, чтобы избежать ЧП в городе и аварий на сетях.

Арина Богданова

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