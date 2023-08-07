В Геленджике изъяли пять экскурсионных грузовиков у местных предпринимателей

В Геленджике изъяли пять грузовиков «ГАЗ» и «ЗИЛ» у местных предпринимателей, использовавших транспорт для экскурсионных прогулок в горы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
«Проводится процессуальная проверка, сотрудники полиции дадут оценку законности действиям водителей, внесения изменений в конструкции автомобилей и их техническому состоянию»,— говорится в сообщении.
По данным ведомства, у бизнесменов отсутствовали разрешительные документы для оказания данного вида услуг. Сами поездки организовывались с нарушением требований безопасности.
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