Три нижегородских парка перешли под управление дирекции парков и скверов

Парки «Автозаводский», имени 777-летия Нижнего Новгорода и «Земснаряд-1» перешли под управление городской дирекции парков и скверов. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Присоединение парков позволит использовать их потенциал. По словам главы города, изменится не только внешний вид территорий, но и событийная программа.

Теперь дирекция управляет девятью городскими озелененными пространствами. Кроме трех новых территорий, в ее ведении находятся второе парковое озеро, парки «Дубки», «Светлоярский», Станкозавода, детский парк имени Свердлова и Щелоковский хутор.

Елена Ковалева