Зеленский анонсировал «некоторые решения» по продлению зернового коридора

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о селекторном совещании по ситуации на фронте. В ходе встречи в том числе обсуждались «некоторые решения Ставки ВГК по продлению зернового коридора». Детали украинский президент не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Также в ходе заседания ставки обсуждалась ситуация на фронте, поставки и производство техники и «борьба с предателями» на Украине.

17 июля российская сторона не продлила сделку по безопасному вывозу украинского зерна через гуманитарные коридоры в Черном море, объяснив это невыполнением части соглашений. Россия объявила все идущие в украинские порты суда потенциальными военными целями. Украина поступила аналогично. После этого Киев стал регулярно атаковать российские корабли надводными беспилотниками. Россия же нанесла удары по портовой инфраструктуре Украины.

Украина также приняла решение создать временный морской маршрут для транспортировки зерна. Судоходные маршруты планируют открыть вблизи акваторий трех портов, входящих в коридор, который ведет к территориальным водам Румынии. Евросоюз тем временем заявил о готовности экспортировать почти все украинское зерно по коридорам солидарности.

Подробнее — в материале «Ъ» «НАТО зовут в коридор».