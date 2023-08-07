На поврежденный дроном танкер в Керченском проливе установят металлический пластырь

На месте пробоины на танкере «Сиг», который получил повреждения в ночь на 5 августа во время атаки морского дрона ВСУ в Керченском проливе, установят металлический пластырь. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

В машинном отделении танкера установили нефтесборную систему, ведется откачка нефтеводяной эмульсии. В рамках устранения последствий провели обработку биосорбентом пленки, продолжается осушение машинного отделения.

К работе привлечены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба»: «Меркурий», «Импульс» и «Водолаз Кузьминых».

Танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения 4 августа на подходе к Керченскому проливу. Экипаж из 11 человек не пострадал. По данным украинских СМИ, атака была совместной операцией СБУ и военного флота Украины.

Георгий Ефименко

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