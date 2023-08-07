Орловский губернатор сообщил о сбитом в ночь на воскресенье беспилотнике

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале прокомментировал информацию об обнаружении на территории региона обломков беспилотного летательного аппарата.

По словам чиновника, в Знаменском районе не граничащей с Украиной Орловской области на минувших выходных в ночь на воскресенье сбит беспилотник самолетного типа. В результате падения его обломков жертв, пострадавших и разрушений нет.

«Во взаимодействии с силовыми структурами мы продолжаем обеспечивать безопасность и правопорядок на территории области»,— добавил господин Клычков.

Сегодня, 7 августа, беспилотник был сбит на подлете к Белгороду. В результате никто не пострадал.

Орловская область не подвергается обстрелам и атакам со стороны Украины. Несмотря на это власти создали отряд народной дружины. Его назвали «Бригада Катукова» в честь маршала, дважды Героя Советского Союза Михаила Катукова. Участники отряда уже начали подготовку на специальном полигоне. Власти заявляли, что они будут обучаться владению различными типами стрелкового оружия.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж