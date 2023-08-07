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В Краснодарском крае собрали 11,3 млн тонн зерна

Аграрии Краснодарского края намолотили 11,3 млн тонн зерновых и зернобобовых. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил в своем Telegram, что Краснодарский край одним из первых завершил уборочную кампанию.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В этом году жатву проводили в непростых условиях — в разгар страды прошли сильные ливни. Но, несмотря на непогоду, получилось собрать хороший урожай»,— говорится в сообщении.

В 2022 году аграрии Краснодарского края собрали на площади 1,9 млн га рекордные 12,4 млн тонн зерновых и зернобобовых, в том числе 10,7 млн тонн пшеницы.

Тат Гаспарян

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