Приемка образовательных учреждений к учебному году завершилась в Ижевске

В столице Удмуртии завершились работы по приему образовательных учреждений к новому учебному году. В школах №63, №52 и в лицее №95 приемка пройдет после завершения ремонтов, сообщает пресс-служба администрации города.

Всего на укрепление материально-технической базы и ремонты из различных источников выделили 123,1 млн руб. Средства позволили в ряде учреждений провести спил и кронирование аварийных деревьев, перепрофилировать помещения для организации дополнительных учебных мест, утилизировать старые автопокрышки, установить новые ограждения.

Для обеспечения антитеррористической защищенности зданий и физической охраны из бюджета Удмуртии выделили 143,8 и 560,64 млн руб. В 18 школах, отнесенных к первой категории опасности, до 1 ноября оборудуют КПП. Речь в том числе идет о школах №16, 20, 31, 32, 34, 35, 42, 56, 57, 70, 80, 83, 84, 86, 87, 91, 93 и 97.