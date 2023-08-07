На 20 мест в городской думе Верхней Пышмы претендует 40 человек

Окружные комиссии зарегистрировали 40 кандидатов на выборы депутатов седьмого созыва гордумы Верхней Пышмы (город-спутник Екатеринбурга). Документы для участия в выборах подали 32 кандидата от четырех партий и 12 самовыдвиженцев.

Окружные комиссии отказали в регистрации четырем самовыдвиженцам. Как рассказал «Ъ-Урал» председатель Верхнепышминской территориальной избирательной комиссии Евгений Языков, кандидатов сняли из-за недостаточного количества достоверных подписей в подписных листах.

В выборах гордумы Верхней Пышмы шестого созыва в 2018 году приняли участие 47 человек от пяти партий и три самовыдвиженца. 19 мандатов получили кандидаты от «Единой России», один — от КПРФ.

Василий Алексеев

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