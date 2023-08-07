В бюджет Краснодара поступило 15,6 млрд рублей собственных доходов

С начала 2023 года в бюджет Краснодара поступило 34,2 млрд руб., из которых собственный доход 15,6 млрд руб. Годовой план исполнен на 62%, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Расходы с учетом краевых и собственных средств с начала текущего года составили 33,4 млрд руб.»,— заявил директор департамента финансов Александр Чулков.

Основные статьи расходов в этом году пришлись на социальную сферу — 17,361 млрд руб., капитальное строительство социальных объектов — 5,735 млрд руб. и дорожное хозяйство — почти 3 млрд руб.

Всего в 2023 году запланированный объем поступлений в бюджет краевого центра составляет 71,402 млрд руб. Из них более 46 млрд руб. — это краевые субвенции и субсидии, а 25,3 млрд руб. — собственные доходы. Темп роста составил 117% в соотношении с прошлым годом.

Георгий Ефименко

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