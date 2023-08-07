В День города 107 рыбинцам подарили новую памятную монету

В Корякинском саду Рыбинска 5 августа состоялось торжественная презентация памятной монеты, посвященной городу, сообщает пресс-служба ярославского отделения Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотозона в Рыбинске с изображением памятной монеты

Фото: Ярославское отделение Банка России Фотозона в Рыбинске с изображением памятной монеты

Фото: Ярославское отделение Банка России

«Ъ-Ярославль» сообщал, что монета была выпущена Банком России в серии «Древние города России» в июле этого года. Памятные монеты подарили в честь праздника 107 горожанам за особые заслуги в труде и учебе, ими отмечены в том числе золотые медалисты рыбинских школ.

«Для нас появление такой монеты — это знаменательное событие. Это узнаваемость и престиж города»,— прокомментировал событие Дмитрий Рудаков.

В честь события открылась новая фотозона в виде увеличенной копии рыбинской монеты в Корякинском саду. «Невозможно пройти мимо и не сделать фото с нашей монетой»,— поделился впечатлением житель Рыбинска Алексей Запрудный.

Милана Бурова