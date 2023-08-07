Свердловское МЧС предупредило о сильных дождях и грозах 8 августа

Во вторник, 8 августа, в Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Спасатели рекомендуют быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным Уральского гидрометцентра, 8 августа средняя ночная температура в регионе составит +13 — +18 градусов, а дневная — +23 — +28 градусов. Ветер 4-9 м/с, однако, при грозе порывы могут составлять до 14 м/с.

Напомним, вечером 17 июля затопило холл Ж/Д вокзала Екатеринбурга из-за сильного ливня. Тогда затопленным оказался также подземный переход к Ж/Д вокзалу.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте