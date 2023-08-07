Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, кому принадлежала British Royal Diamond Bow Brooch массой 200 карат, а также о стоимости изделия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: robbreport.com Фото: robbreport.com

Брошь в виде банта — очень распространенный ювелирный сюжет прошлого и настоящего. Но та, о которой я вам расскажу сегодня, исключительная. Ведь она связана с королевской семьей Англии. А повод о ней вспомнить — ее появление в продаже.

Бриллиантовая брошь под названием British Royal Diamond Bow Brooch с 200 каратами бриллиантов старинной огранки old mine заказана Генри Пелэм-Клинтоном, 5-м герцогом Ньюкасл-андер-Лайн, для жены, леди Сьюзен Гамильтон, в 1840 году.

За создание отвечал французский ювелирный дом Maison Babst. На этом череда имен для создания исключительно провенанса бриллиантового банта не заканчивается. Так, Гамильтон надевала брошь на свадьбу королевы Виктории с принцем Альбертом. А в 1889 году 7-й герцог Ньюкасл-андер-Лайн подарил изделие своей жене — Кэтлин Флоренс Мэй Пелэм-Клинтон в качестве свадебного подарка.

И благодаря ей брошь оказалась еще на одном важном в истории британской короны событии — Кэтлин надела ее на коронацию короля Георга VI в 1937 году, запечатлел это королевский фотограф Бассано. Что интересно, брошь сейчас продают не с аукциона. Она в открытой продаже у американского дилера антиквариата M.S.Rau. Стоимость — нескромные $2,65 млн.