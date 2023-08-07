В Новороссийске могут уволить водителя маршрутки после драки с пассажиром

Полиция Новороссийска проводит разбирательство по факту потасовки водителя и пассажира маршрутки на проспекте Ленина. В случае если виноват окажется водитель, он будет отстранен от работы, рассказал «Ъ-Кубань» вице-мэр Новороссийска по транспорту Александр Яменсков.

Видео инцидента опубликовали городские паблики. По данным властей Новороссийска, в автобусе произошел скандал из-за открытых окон и люка при работающем кондиционере. После словесных оскорблений водитель вышел на остановке для разбирательства с обидчиком.

Также сообщается, что пассажир обратился в больницу, побоев не обнаружено.

Наталья Решетняк

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