В Свердловской области женщину убило молнией

В Свердловской области в лесу 30-летнюю женщину убило молнией. Инцидент произошел 5 августа недалеко от города Лесного. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Тело погибшей отправлено на судмедэкспертизу.

Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что погибшей оказалась уроженка Нижней Туры, которая приехала из Москвы в гости к родственникам. В минувшую субботу она вместе с сестрой находилась за городом на «тропе здоровья». Когда началась гроза, женщины решили спрятаться под деревом, однако туда ударила молния.

«Сестра погибшей тоже потеряла сознание и упала, но осталась жива, даже госпитализация ей не потребовалась. собранные по этому факту материалы полиция для принятия процессуального решения направила в органы следственного комитета»,— отметил полковник Горелых.

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