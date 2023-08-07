Свердловская область вошла в топ-5 регионов по количеству изобретений

В 2022 году жители Свердловской области подали 624 заявки на изобретения. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации ВЭБ.РФ. Это четвертый показатель среди всех регионов России.

Всего за прошедший год в России зарегистрировали более 27 тыс. патентов, 25% которых были связаны медициной, образованием, инфраструктурой и транспортом. Первое место среди регионов по заявкам на изобретения заняли Москва и Московская область, второе — Санкт–Петербург и Ленинградская область, третье — Татарстан.

«География инноваций в России неоднородна. По общему числу заявок ожидаемо лидируют две столицы и региональные центры: Казань, Екатеринбург и Новосибирск»,— отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

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