В аэропорту Внуково задержали пассажира с двухкилограммовой золотой цепью

Сотрудники таможенной службы аэропорта Внуково задержали гражданина Армении с двухкилограммовой цепью на шее, которая на 99,9% состоит из золота 999-й пробы. Стоимость изделия составляет 9 млн руб. В отношении мужчины рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

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Согласно информации ФТС, 32-летний гражданин Армении планировал вылететь из России в Турцию. Во время прохождения «зеленого коридора» на него обратили внимание таможенники, поскольку мужчина «сильно волновался и при этом был одет не по погоде».

При устном опросе пассажир показал сотрудникам таможенной службы цепь, состоящую из соединенных между собой крупных шайб. По словам задержанного, изделие предназначено для повседневной носки, и приобрел он его за 50 тыс. руб.

Таможенная экспертиза установила, что цепь на 99,9% состоит из золота 999-й пробы и ее стоимость составляет 9 млн руб. Товар у мужчины изъяли. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пассажиру грозит до семи лет лишения свободы.

Всего за первое полугодие 2023 года, по данным ФТС, таможенные органы предотвратили незаконный ввоз драгоценных металлов на общую сумму свыше 10 млн руб. (три дела по ст. 226.1 УК) и вывоз золота почти на 15,7 млн руб. (четыре дела по ст. 226.1 УК). Основными направлениями перемещения драгоценностей являлись ОАЭ, Турция, Китай и Азербайджан. Наибольшее количество преступлений и правонарушений было выявлено в Шереметьевской, Внуковской и Домодедовской таможен.

Милена Костерева