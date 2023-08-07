Две трети жителей Кубани недовольны своей зарплатой

в Краснодарском крае лишь 34% соискателей довольны своим доходом, следует из данных опроса российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Число жителей Кубани, которых устраивает ЗП, упало на 1% за два года. Еще меньше этот показатель среди женщин — только 29% удовлетворены уровнем дохода. Больше остальных зарплатой довольны работники сферы добычи сырья — 40% опрошенных. Меньше всего положительных ответов у представителей сферы консалтинга — лишь 12%.

Сильнее прочего местные жители довольны коллегами: рабочий коллектив устраивает 43% респондентов Кубани. Похожая картина наблюдается по всей России — 41%. Рабочие обязанности и отсутствие рисков потери работы устраивают 28% опрошенных жителей Края. На процент меньше этот показатель среди тех, кто любит своё руководство. И лишь 9% соискателей видят перспективы карьерного роста.

Всего были опрошены 3,3 тыс. россиян.

Георгий Ефименко

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