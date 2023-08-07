В Тюмени с 12 августа изменится маршрут автобуса №57

Маршрут автобуса №57 «ул. Энергостроителей — ЖК "Плеханово"» в Тюмени изменится с 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе «Тюменьгортранс».

Из маршрута №57 исключатся остановочные пункты: ул. Энергостроителей», «Бульвар Бориса Щербины» (в прямом и обратном направлениях), «Школа №63» в сторону ул. Широтная, «Восточный 3», «ул. Теплотехников», «ТЭЦ 2», «ул. Боровская», «ст.Войновка», «ул. Таллинская», «ул. Космонавтов», «ул. Таллинская 2» при движении в сторону ул. Моторостроителей.

В схему движения будут добавлены следующие остановки: «ул. Таллиннская», ст. Войновка», «ул. Боровская», «ТЭЦ 2», «ул. Теплотехников», «Восточный 3», «Сквер Десантников», «Поликлиника» в прямом направлении.

Напомним, с 29 июля в маршрут автобуса №134 «з-д Медоборудования – с/о Ясная поляна» добавились остановки «Индустриальный парк» в прямом и обратном направлениях. С 10 по 20 августа автобусы №39 и №77 будут следовать в объезд перекрытого участка около ул. Заречный проезд, 33.

Полина Хабарова

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