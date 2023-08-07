Полиция под Переславлем задержала подозреваемого в отстреле лося

В округе Переславль-Залесский полиция задержала подозреваемого в незаконном отстреле лося, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота), сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ранее в полицию поступило заявление о том, что в лесу на территории округа обнаружены фрагменты туши лося. Подозреваемым оказался местный житель 1959 года рождения, у него дома было обнаружено мясо убитого животного. Мужчина дал признательные показания.

«Свободная охота на лосей запрещена повсеместно. Отстрел этих животных допускается только по специальным разрешениям — лицензиям, выдаваемым управлениями охотничьего хозяйства. Сотрудники полиции продолжают работу по предупреждению и пресечению фактов браконьерства»,— сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Милана Бурова